Bayraktaroğlu ve Grynkewich Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Grynkewich'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İstiklal Marşı ve NATO resmi marşı çalındıktan sonra Grynkewich, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Grynkewich,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
