Bayram Dönüşü için Güvenli Ulaşım Uyarısı

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, "Trafik kurallarına, uyarı ve yönlendirmelere riayet ettiğimiz bir bayram dönüşü olması dileğiyle. Sizi ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada olacak. Dikkatli ve güvenli yolculuklar" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin bitimine kısa bir süre kala, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu'dan açıklama geldi. X hesabından yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trafik kurallarına, uyarı ve yönlendirmelere riayet ettiğimiz bir bayram dönüşü olması dileğiyle. Sizi ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada olacak. Dikkatli ve güvenli yolculuklar."