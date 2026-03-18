Bayram Sofrasında Kültürel Tatlılar

18.03.2026 15:32
Bolu'da Kızılay kadınları, çeşitli ülkelerin tatlılarını hazırlayarak bayram sofralarını zenginleştirdi.

Bolu'da hazırlanan Endonezya, Filistin, Sudan, Afganistan ve Türkiye'ye özgü tatlılar, bayram sofralarında yerini alacak.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türk Kızılay Kadın Birimi tarafından "Kardeşlik Sofrasında Bayram Tatlıları" etkinliği düzenlendi.

İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte, kentte eğitim gören yabancı öğrenciler ile yabancı uyruklu kadınlar ve Kızılay gönüllüsü kadınlar bir araya geldi.

Endonezyalı, Filistinli, Sudanlı, Afgan ve Türk katılımcılar, ülkelerinin yöresel tatlılarını hazırladı.

Farklı coğrafyalardan tatlıların aynı mutfakta hazırlandığı etkinlik, renkli ve samimi atmosfer oluşturdu.

Türkiye'den baklava, Afganistan'dan hacur, Filistin'den basbousa, Sudan'dan kaak kurabiyesi ve Endonezya'dan martabak tatlılarının yer aldığı paketler hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ve kentte öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere gönderildi.

"Kardeşlik sofrasına geldik"

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Kızılay gönüllüsü Afganistan uyruklu Roya Akberi (48), tatil için geldikleri Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.

Kızılayın gönüllülük faaliyetlerinde yer aldığını, bugün de Ramazan Bayramı için tatlı yaptıklarını belirten Akberi, "Kardeşlik sofrasına geldik. Bayram tatlısı yaptık." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistinli Emel Amal Msabunemer, yaptığı tatlının revaniye çok benzediğini dile getirdi.

Etkinlikte 5 ülkenin tatlılarını yaptıklarını ifade eden Msabunemer, "Öncelikle bizde Osmanlı'dan kalan çok benzer yemeklerimiz var. O yüzden bugün yaptığımız tatlı da benzerliklerimizi tanıtacak, onu size sunacağız." dedi.

Msabunemer, diğer ülkelerin tatlılarının nasıl yapıldığını da öğrendiğini anlatarak, "Çok ilginç geldi bana. Özellikle Sudan tatlısı. Bunlar çok farklı geldi bana. Çok merakla bekliyorum tatlarını. Eminim ki çok güzel olacaktır." diye konuştu.

Türk Kızılay İl Merkezi Kadın Birimi Başkanı Ünsal Toylan da güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Kızılay kadınları olarak onlara soframızı açarak birlikte bayram tatlılarımızı hazırladık. Her ülke kendine özgü tatlılarını yaptı. Onlarla daha çok kaynaştık. Onlardan fikirler aldık, nasıl tatlılar yaptıklarını öğrendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

