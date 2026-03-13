Bayramda Dayanışma: Derik'ten Hediye Paketi - Son Dakika
Bayramda Dayanışma: Derik'ten Hediye Paketi

13.03.2026 10:59
Derik Anadolu Lisesi, kırsal mahallelerdeki öğrencilere bayram hediyeleri dağıttı.

MARDİN'in Derik ilçesinde Derik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bayram öncesi kırsal mahallelerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bayramlık hediye hazırlayıp dağıttı.

Derik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kendi imkanlarıyla ilçenin kırsal mahallelerinde eğitim gören 50 kız öğrenci için hediye paketi hazırladı. Paketlerde bir çift spor ayakkabı, birer kazak, birer hikaye kitabı ve 100 liralık hediye çeki yer aldı. Hazırlanan hediyeler, öğretmen ve öğrenciler tarafından köy okullarındaki öğrencilere dağıtıldı. Etkinliğe ilişkin konuşan Derik Anadolu Lisesi öğretmeni Gülnihal Alış, "Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın ve kalpten kalbe kurulan köprülerin en güzel zamanıdır. Biz de bu bayram maarifin kalbinde ramazan anlayışıyla köy okullarındaki öğrencilerimiz için küçük hediyeler hazırladık. Çünkü inanıyoruz ki iyilik paylaştıkça çoğalır. Hazırladığımız hediyeler içinde bizim için en kıymetli olanı tabii ki de kitaplar. Çünkü biliyoruz ki kitaplar bir çocuğun ufkunu, hayal dünyasını genişletir. Diliyoruz ki bu bayram dayanışma ruhumuzu daha büyük bir hale getirsin ve minik kalpleri umutla doldursun. Çünkü biliyoruz ki bugünün çocukları yarının aydınlık geleceğidir. Dayanışmamızı güçlendirmek adına katkı sunan bütün paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor ve tüm çocuklarımızın bayramını içtenlikle kutluyoruz" dedi.

Okul yönetimi de gerçekleştirilen etkinlikle bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunun öğrencilere aktarıldığını, öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygularının güçlendirildiğini belirtti.

Kaynak: DHA

