Bayramda Yağmurlu ve Soğuk Hava

17.03.2026 13:40
Meteoroloji, Ramazan Bayramı'nda bölge genelinde yağışlı ve soğuk hava bekliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt'te yağışlı ve soğuk olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin, 19 Mart arife günü ile 20-22 Mart'ta kutlanacak bayramda yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların Siirt'in Pervari ile Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının bayram süresince mevsim normallerinin bir kaç derece altında seyredeceğinin beklendiği ifade edildi.

Arife günü ve bayram süresince bazı il merkezleri için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarına yer verilen açıklamada, hava sıcaklıklarının Diyarbakır'da 1 ila 15, Batman'da 5 ila 16, Mardin'de 5 ila 13, Şanlıurfa'da 6 ila 17, Siirt'te 5 ila 15 ve Şırnak'ta 4 ila 16 derece olacağının beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, Güncel, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Advertisement
