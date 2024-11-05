Bayramiç Belediyesi'nden Yeni Koro Projesi

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(ÇANAKKALE)- Kültür ve sanat alanında yaptığı projelerle sosyal hayatı canlandırmayı hedefleyen Bayramiç Belediyesi, koro kurdu. Müzisyen Muzaffer Bahadır ile ilk toplantısını belediye düğün salonunda gerçekleştiren katılımcılar, fikir alışverişinde bulundu.

Çalışmalarında hem Tük Sanat Müziğine hem de Türk Halk Müziği'ne yer vereceklerini belirten Şef Muzaffer Bahadır, koro üyeleriyle ses çalışması gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Bayramiç Belediyesi Başkan Yardımcısı Doğan Tuna, belediye olarak sosyal kültürel faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek, koro üyelerine başarılar diledi.