Bayramiç Cinayeti Şüphelilerinden Bir Kişi Daha Yakalandı - Son Dakika
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Bayramiç Cinayeti Şüphelilerinden Bir Kişi Daha Yakalandı

Bayramiç Cinayeti Şüphelilerinden Bir Kişi Daha Yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halinde olan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın pusu kurularak pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin şüphelilerden H.M.K. de yakalandı. Bu yakalama ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, daha önce gözaltına alınan A.K.'nin cinayet silahının yerini jandarma ekiplerine gösterdiği belirtildi.

10.02.2024 17:40
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1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

? Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletle seyir halindeki Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın, pusu kurulup pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin şüphelilerden H.M.K. de yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, daha önceden gözaltına alınan A.K.'nin cinayet silahının yerini jandarma ekiplerine gösterdiği öğrenildi.

Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ, (Çanakkale),

Kaynak: DHA

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