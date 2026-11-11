Bayramiç'te lokantada bıçaklanan kadın Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayramiç'te lokantada bıçaklanan kadın Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayramiç\'te lokantada bıçaklanan kadın Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bayramiç'te bir lokantada eski eşi tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki kadın ağır yaralanarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheli, olaydan kısa süre sonra bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Aysel Sakaldaş (49), sahibi olduğu lokantada eski eşi F.U. (60) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U., bir süre önce boşandığı eski eşi Sakaldaş'a ait olan lokantaya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sırasında F.U., yanında getirdiği bıçakla Sakaldaş'ı bıçaklayıp kaçtı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan Sakaldaş, acı içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından durumu ağır olan Aysel Sakaldaş, Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
ÇanakkaleBayramiç3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Görüntü gece yarısı kaydedildi Herkes bu kangaldan yavru istiyor Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
Müzik tartışmasında kan aktı 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü Müzik tartışmasında kan aktı! 10 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki kızı öldürdü
20:47
Real Madrid’den Arda Güler için çılgın plan 800 milyon euroluk hamle
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 21:11:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Bayramiç'te lokantada bıçaklanan kadın Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android