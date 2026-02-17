Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen tavuk yüklü tıra, yardım için gelen itfaiye aracının çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Çan-Bayramiç kara yolunda seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 10 APK 884 plakalı tavuk yüklü tır, Muratlar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bayramiç Belediyesine ait bir itfaiye aracı, kayganlaşan yolda duramayarak devrilen tıra çarptı.
Kazada ağır yaralanan tırın sürücüsü, sağlık ekibince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.Ç, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.
Hafif yaralı olan itfaiye personeli A.Ç. ise Ezine Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza nedeniyle tırda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Bayramiç'te Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?