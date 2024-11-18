Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Çağrı Merkezinde Vatandaşları Dinledi

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(İSTANBUL)- Belediye'nin çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Her zaman yer yerde vatandaşlarımızı itina ile dinlemeye ve onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Mutlu, Belediye'nin çağrı merkezinde vatandaşalrın taleplerini dinledi. Görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmek için Bayrampaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, telefonu Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanıtlamasıyla birlikte büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Başkan Hasan Mutlu, "Her zaman yer yerde vatandaşlarımızı itina ile dinlemeye ve onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.