Bayrampaşa Belediye Meclisinde İşten Çıkarma Tartışmaları Devam Ediyor

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Bayrampaşa Belediye Meclisinde bazı işçilerin işten çıkarılması konusu tartışıldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Kadri Yetişmiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, dün Bayrampaşa Belediye yönetiminin, haksız yere işçilerin iş akitlerini feshettiğini söyledi.

Daha önce 40 kişinin işten çıkarıldığını belirten Yılmaz, "Bu işten çıkarmaları Hasan Başkanımızın yaptığına inanmıyorum. Bu konuştuklarımızın hiçbirinde Hasan Başkanımızın hiçbir suçu yoktur. Çünkü kendisi CHP'den aday olduğu dönemde belediyenin önünde videolar çekip hiç kimseyi hiçbir nedenle işten çıkarmayacağının sözünü vermişti. Başkanımızın bu insanları işten çıkardığına nasıl inanayım ki? Başkanımız bunu yapmamıştır. Başkanımız sözünden döner mi? Dönmez." şeklinde konuştu.

Yılmaz, belediyede işten çıkarmalardan CHP'li yönetim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) gelen müfettişlerin sorumlu olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İBB'den gelen müfettişler, bu işin birinci derecede sorumlusu gibi gözüküyor. Ben böyle düşünüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Biz AK Parti olarak bu zamana kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuğumuza göre, Başkanımızın da sözünü tutacağına inanıyorum. Bu işten çıkarılan gençler, yeni çocuğu olmuş insanlar, askerlik ücretini karşılayacak olanlar, çeşit çeşit ekonomik problemlerle uğraşan insanlar. Sizden rica ediyorum bir Bayrampaşalı olarak, AK Parti'li kimliğimden ayrı şekilde sizden rica ediyorum, bu insanların yeniden işlerine geri kazandırılması noktasında her biriniz Bayrampaşa'da yerel iktidar olmanın sorumluluğunu yerine getirin."

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da "işten çıkarmalara biraz bulaşmış gibi görüldüğünü" dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ben masumiyetine inanıyorum ama nereden vardım bu kanaate? Canlı yayında Başkanımız 'Bayrampaşa Belediyesinde 1600 kişi çalışıyor, bize 1200, 1300 kişinin yeterli olacağına inanıyorum.' dedi. Merak ediyorum, Başkanım 1600 sayısına nereden ulaştı? Belediye Başkanımız bütün bilgilere hakim, 1600 kişi çalışıyor demek Bayrampaşa'da. Ama size Bayrampaşa Belediyesini teslim ettiğimizde toplamda 1447 belediye personeli vardı. Zaten bunların 40 tanesini işten çıkardınız çeşitli sebeplerle. Buna göre 1404 tane kalması lazım. Ama siz 1600 kişi çalışıyor diyorsunuz. Siz CHP'li yönetim kazandıktan sonra, 6 aylık süre içinde 'Hizmet fazlası ihtiyacımız var.' deyip işe mi aldınız yoksa? Gelir gelmez birilerini işe almışsınız. Bunu da nereden görüyoruz? Mayısta 17 milyon lira olan bütçedeki personel gideri, haziranda 21 milyon 500 bin lira. Sizin personele ödediğiniz maaş artmış. 250 kişiyi işe almışsınız, belki daha fazla. Çalışıyorsa alın, ihtiyaç varsa alın."

"Muhtemelen 8 arkadaşımız daha çıkarıldı, bu doğrudur"

Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Öztürk Hocaoğlu ise "İşten çıkarılan 40 arkadaş ve muhtemelen 8 arkadaşımız daha çıkarıldı, bu doğrudur. Başkanımız bu çıkarma işlemlerini yaptı. Başkanımın sözünün arkasındayız ve biz de takipçisiyiz. Hiç merak etme, senden fazla takip ediyoruz. İşini yapan, görevinin başında, verilen görevleri layıkıyla yapan hiçbir kimse işten çıkarılmayacak, böyle bir arkadaşımız varsa Meclisten sonra Başkanımıza beraber gidelim, geri alınmasını tekrar sağlayalım." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Atilla Özen de geçen aylarda işten çıkarmaların Meclis gündemine getirildiğini anımsatarak, "AK Parti döneminde Bayrampaşa Belediyesinin iştiraki olan BAYBAŞ'a alınan çalışanların yüzde 98'i ile çalışma ilişkisinin devam ettiğini bu Mecliste ifade etmiştik. Bu oran bugün itibarıyla yüzde 95'tir. Bunun içerisinde kendi isteğiyle işten ayrılan, emekli olan, deneme süresi içerisinde yeterli görülmeyen, hiç işe gelmeyen, başka işlerde çalışan veya çalıştırılan, performansı yeterli görülmeyenler de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın, CHP yönetiminin göreve geldiğinde saat 16.50'de işçileri SMS ile işten çıkardığını, işçilerin mağdur edildiğini, mahkeme sürecinin halen sürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine tekrar söz alan Atilla Özen, "Bir SMS ile işten çıkarma konusu konuşuluyor kamuoyunda. Bu bir elektronik tebligat, yasal bir yöntemdir. Bu aşağılayıcı, hakaret edici bir nitelikte değil. Bildirimin yasal bir şeklidir." dedi.