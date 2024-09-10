Bayrampaşa Belediyesi 11 mahalleye kreş projesi başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayrampaşa Belediyesi 11 mahalleye kreş projesi başlattı

Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin 11 mahallesine 11 kreş kazandırmayı hedefliyor. İlk kreş olan Yuvam Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi'nde açılıyor.

10.09.2024 09:56  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 11 mahalleye 11 kreş projesinin ilki 'Yuvam Bayrampaşa' ismiyle Altıntepsi Mahallesi'nde açılıyor.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin 11 mahallesine 11 kreş kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 3-6 yaş arası çocuklar için ilk kreş Yuvam Bayrampaşa ismiyle Altıntepsi Mahallesi Bülbül Sokak'ta açılıyor. Dezavantajlı ailelerin öncelikli olduğu, 120 çocuk kapasiteli Yuvam Bayrampaşa'ya ön kayıtlar devam ediyor. Ön kayıtların ardından, ailelerin ekonomik ve sosyal durumunu referans alan puantaj sistemiyle kesin kayıt listesi belirlenecek ve Yuvam Bayrampaşa eylül ayında hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan, dileyen vatandaşlar 180 kişi kapasiteli Yuvamız Bayrampaşa Yenidoğan için de kayıt yaptırabilecekler. Alanında uzman kadrosuyla öğrencilere ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye hazırlanıyor.

"Bayrampaşa'mızın çocukları çok mutlu olacak"

Bayrampaşa'nın 11 mahallesine 11 kreş kazandırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Hasan Mutlu şöyle konuştu:

"Yuvamız Bayrampaşa projesini başarıyla hayata geçirmenin ve okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklarımızı yuvalarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gün gelecek, komşularımıza söz verdiğimiz gibi, Bayrampaşa'nın 11 mahallesinde çocuklarımız yuvalarıyla buluşacak. Bayrampaşa'mızın çocukları çok mutlu olacak. Eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımız de için her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA

Bayrampaşa, Güncel, Yaşam, Yuvam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi 11 mahalleye kreş projesi başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkutan kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
11:07 Yeşil tülbent muamması Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:13:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bayrampaşa Belediyesi 11 mahalleye kreş projesi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement