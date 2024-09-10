Bayrampaşa Belediyesi 11 mahalleye kreş projesi başlattı

Güncel

(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 11 mahalleye 11 kreş projesinin ilki 'Yuvam Bayrampaşa' ismiyle Altıntepsi Mahallesi'nde açılıyor.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin 11 mahallesine 11 kreş kazandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 3-6 yaş arası çocuklar için ilk kreş Yuvam Bayrampaşa ismiyle Altıntepsi Mahallesi Bülbül Sokak'ta açılıyor. Dezavantajlı ailelerin öncelikli olduğu, 120 çocuk kapasiteli Yuvam Bayrampaşa'ya ön kayıtlar devam ediyor. Ön kayıtların ardından, ailelerin ekonomik ve sosyal durumunu referans alan puantaj sistemiyle kesin kayıt listesi belirlenecek ve Yuvam Bayrampaşa eylül ayında hizmet vermeye başlayacak. Öte yandan, dileyen vatandaşlar 180 kişi kapasiteli Yuvamız Bayrampaşa Yenidoğan için de kayıt yaptırabilecekler. Alanında uzman kadrosuyla öğrencilere ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye hazırlanıyor.

"Bayrampaşa'mızın çocukları çok mutlu olacak"

Bayrampaşa'nın 11 mahallesine 11 kreş kazandırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Hasan Mutlu şöyle konuştu:

"Yuvamız Bayrampaşa projesini başarıyla hayata geçirmenin ve okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklarımızı yuvalarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gün gelecek, komşularımıza söz verdiğimiz gibi, Bayrampaşa'nın 11 mahallesinde çocuklarımız yuvalarıyla buluşacak. Bayrampaşa'mızın çocukları çok mutlu olacak. Eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımız de için her şey çok güzel olacak."