Bayrampaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 1.9 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 1.9 Milyon TL Destek

Bayrampaşa Belediyesi, amatör spor kulüplerine toplamda 4 milyon TL destek sağladıklarını açıkladı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kulüplerin desteklenmesinin spora katkı sağladığını vurgulayarak, bu yılki yardımların önceki döneme göre 10 kat arttığını belirtti.

19.02.2025 18:05  Güncelleme: 19:32
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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği'ne üye spor kulüplerine nakdi yardım yaptı. Çekleri kulüp başkanlarına takdim eden Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Sözümüzü tuttuk, kulüplerimize önceki döneme göre 10 katı destek sağladık. Sporun başkenti Bayrampaşa'mızda kulüplerimizi ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Çok sayıda spor tesisi ve çeşitli aktivitelerle ilçedeki vatandaşların spor yapmasına olanak sağlayan Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da amatör spor kulüplerine yardım ederek yeni sporcuların yetişmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Bayrampaşa Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği'ne üye spor kulüplerine bir kez daha nakdi yardım çeki verildi.

Toplam 1 milyon 900 bin TL tutarındaki nakdi yardım çeklerini kulüp başkanlarına Başkan Mutlu takdim etti. Son yardımla birlikte kulüplere toplamda 4 milyon TL destek sağlanmış oldu.

Bayrampaşa'nın ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel sporcular yetiştiren bir ilçe olduğuna dikkati çeken Başkan Mutlu, "Seçim vaatlerimiz arasında spor kulüplerimize önceki döneme göre 10 katı destek sağlamak da vardı. Bugün o sözümüzü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha nice nitelikli sporcular yetişmesine katkı sunmak için ilçemizdeki amatör spor kulüplerimizi sürekli destekliyoruz. Kulüplerimize bir sezonda ikinci desteği verdik. Sporun başkenti Bayrampaşa'mızda kulüplerimizi ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Desteklerden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Bayrampaşa Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanı Ülkü Gürkan ise "Belediye Başkanımız Sayın Hasan Mutlu'ya spora ve sporculara sağladığı desteklerden dolayı tüm kulüplerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine 1.9 Milyon TL Destek - Son Dakika

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