Bayrampaşa Belediyesi'nden Atatürk Anma Etkinlikleri - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi'nden Atatürk Anma Etkinlikleri

Bayrampaşa Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü 86'ncı ölüm yıl dönümünde düzenlediği etkinliklerle andı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

11.11.2024 11:47
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü düzenlenen etkinlikler ile andı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği değerleri yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 86'ncı ölüm yıl dönümünde düzenlediği özel programlarla andı. Sabah saatlerinde belediye binası önünde gerçekleşen çelenk sunma törenine Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

Bayrampaşa Belediyesi, 10 Kasım'ın anlam ve önemini ilçe halkıyla paylaşmak amacıyla ilçenin çeşitli noktalarında lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Anma etkinlikleri kapsamında Atatürk için mevlit okutularak dualar edildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikler gün boyu devam etti.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 10 Kasım'ın Atatürk'ü anmak kadar, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın önemini hatırlatan bir gün olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği değerleri yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi'nden Atatürk Anma Etkinlikleri - Son Dakika

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