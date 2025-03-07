Bayrampaşa Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler ve cenaze evleri için sıcak yemek hizmetini başlattı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçede dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Aşevi sözü vermiştik, sözümüzü tuttuk. Komşularımızın her zaman yanındayız" dedi.

Mutlu'nun bir süre önce proje olarak duyurduğu aşevi hizmeti, Bayrampaşalı vatandaşlara destek vermeye başladı. Belediyenin sosyal destek çalışmaları kapsamında hayata geçirilen hizmetle, yemek ihtiyacı olan vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırılacak. Özellikle cenaze evlerinde taziye sahiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak adına büyük bir kolaylık sağlayacak proje, ilçeliler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Mutlu, hizmete ilişkin, "Aşevi sözü vermiştik, sözümüzü tuttuk. İhtiyaç sahibi ailelerimize ve cenaze evlerine sıcak yemek hizmetini başlatıyoruz. Komşularımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Yetkililer, aşevi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurabileceklerini belirtti.