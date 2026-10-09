Bayrampaşa'da 3 kişiden 7 kilo altın gasbeden 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da 3 kişiden 7 kilo altın gasbeden 12 şüpheli yakalandı

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Bayrampaşa\'da 3 kişiden 7 kilo altın gasbeden 12 şüpheli yakalandı
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Bayrampaşa'da bir otoparkta 3 kişinin gasbedildiği olayda 7 kilo altın ve 35 bin avronun alındığı, 12 şüphelinin İstanbul ve Sapanca'da yakalandığı bildirildi. Gasp anları kamerada, şüphelilerin paralarla çektirdiği fotoğraflar telefonlarında çıktı.

Ali AKSOYER/İSTANBULBAYRAMPAŞA'da bir otoparkta 3 kişiyi uzun namlulu silahlarla etkisiz hale getirerek bagajda bulunan 7 kilogram altın ile 35 bin avroyu gasbettikleri belirtilen 12 şüpheli polis Sapanca'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, altınları aldığı anlar güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin telefon incelemesinde gasbettikleri paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi.

Bayrampaşa, Millet Caddesi'nde 30 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili polise başvuran iş insanları R.B., B.B ve N.B silahlı kişiler tarafından gasbedildiklerini söyledi. Polis çalışma başlattı. 3 iş insanın, uzun namlulu silahla gelen 7 kişi tarafından ölümle tehdit edildiklerini ve araçın bagajındaki para ve ziynet eşyalarının gasbedildiğini belirtti. Olay anının ise bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

İSTANBUL VE SAPANCA'DA OPERASYON

Güvenlik kameralarının izini süren polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul ve Sapanca'da yapılan operasyonlarda biri yaşı küçük 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada gasbedildiği değerlendirilen 13 bin Euro ve 16 bin 250 lira para ile bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

GRUP KURUP YAZIŞTIRLAR, PARALARLA ÇEKTİLER

Öte yandan şüphelilerin, gasp olayını gerçekleştirmeden önce sanal medyada mesajlaşma grubu kurdukları ve yazıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin telefon incelemelerinde, gasbettikleri paralarla çektirdikleri fotoğraflar ele geçirildi.

Kaynak: DHA
BayrampaşaİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da 3 kişiden 7 kilo altın gasbeden 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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