Bayrampaşa\'da İnşaat Alanında İzinsiz Giren Kadın Asansör Boşluğuna Düştü

BAYRAMPAŞA'da inşaat alanına izinsiz giren Raziye Yılmaz, içerisinde su birikintisi bulunan asansör boşluğuna düştü. Güvenlik görevlileri tarafından farkedilen Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bayrampaşa'da bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, Raziye Yılmaz izinsiz girdiği inşaat alanında içerisinde su birikintisi bulunan asansör boşluğuna düştü.Bağırarak, yardım isteyen Raziye Yılmaz'ı inşaatın güvenlik görevlileri duydu.Yaşlı kadının yaralı olduğunu belirleyen güvenlik görevlileri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan Raziye Yılmaz'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri sakinleştirmeye çalıştığı Yılmaz'ı sedyeyeyle asansör boşluğundan kurtardı. Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Yaşlı kadının itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin yaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştığı, sağlık ekiplerinin ise kadına yardım ettiği anlar görülüyor.