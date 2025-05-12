Bayrampaşa'da Kanserle Mücadele Konulu Resim Yarışması Düzenlendi

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla "Kanserle Mücadele: Umut ve Dayanışma" temalı resim yarışması düzenledi. Yarışmaya yoğun ilgi gösteren öğrenciler, resimleriyle farkındalık oluşturdu.

Bayrampaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Kanserle Mücadele: Umut ve Dayanışma" temalı resim yarışmasında Ali Ülker Ortaokulu öğrencilerinden Zeren Özdündar birinci oldu.

Özdündar ve dereceye giren diğer öğrenciler, ödüllerini Belediye Başkan Yardımcıları Lütfi Kadıoğulları ve Gündüz Kalkan'ın elinden aldı.