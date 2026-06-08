Bayrampaşa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

BAYRAMPAŞA'da hal sapağında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Soytürk(39) yaralandı. Soytürk ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün yakınları otomobil sürücüsünün sinyal vermeden manevra yaptığını iddia etti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa hal sapağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan Y.E.'nin kullandığı 34 FG 5974 plakalı otomobil, sapağı kaçırınca ani manevra yaptı. Bu sırada otomobil, aynı yönde ilerleyen İsmail Soytürk'ün kullandığı 34 BOT 616 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Soytürk'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ARAÇ HİÇ SİNYAL VERMEDİ'

Kaza yapan motosikletlinin eşi Pınar Soytürk, "Biz ön taraftaydık. Arkadan da bir araç hiç sinyal yakmadan eşime direkt çarptı. Sesi kızım duyunca baktım ki eşim yerde. Caddenin ortasında koşarak baktım ki eşim kan içinde. Biz ön taraftaydık. Bir tane araç geliyordu. Giderken sinyal yakmıyordu. Biz ön taraftan giderken, kendini eşimin önüne attı ve eşim yere düştü. Motorun sesini kendi kulaklarımla duydum. Bir baktık aynı o araç. Bir de gitmeye çalışıyordu, önüne geçip tuttular. Şahidimiz de var, suçluydu. Sinyal yoktu, hiçbir şey yoktu. Adam hatta kaçıyormuş, adamı tuttular. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Benim kızım zaten gördü. Kızım gördüğü için ben son anda fark ettim" dedi.

'KAFASI GÖZÜ HEP YARIK'

Arkadaşı Durmuş Arslan, "Arkadaşımız da peşim sıra geliyordu. Tam, çatalın ağzında adam orta şeritte sinyal verdi. Benim geçmemi bekledi. Geçer geçmez de arkamdan gelen motora vurdu. Arkadaş arkamdan geliyordu. Çünkü eşi de benim yanımdaydı, beraber gidiyorduk. Adam dikkatsiz bir şekilde tam çatalın ağzında sinyal verdi, içeri girmeye çalıştı. Bir otomobil peşim sıra gelen arkadaşa vurdu orada. Kafası, gözü hep yarık. Kafayı fena vurmuş. Orada bayağı bir kan aktı görmüşsünüzdür belki. Ambulans 10 dakika içerisinde hemen geldi. Ailesi benim yanımdaydı. O motorla geliyordu. Hanımı, çocuğu benimle arabayla beraber gidiyordu. Vurur vurmaz gördük" ifadelerini kullandı.