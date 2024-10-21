Bayrampaşa'da Sanat Sokakta Etkinliği Devam Ediyor

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi'nin başlattığı Sanat Sokakta etkinliği devam ediyor. Üçüncüsü Vatan Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilçedeki diğer mahallelerde de yapılması planlanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (BAYGEM) sanatı desteklemek, gençleri sanata teşvik etmek ve vatandaşları eğlendirmek amacıyla başlattığı Sanat Sokakta etkinliği devam ediyor. Büyük beğeni ile takip edilen Sanat Sokakta etkinliğinde müzik, tiyatro, halk oyunları ve çeşitli sahne gösterilerine yer veriliyor. Üçüncüsü Vatan Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören etkinliğin ilçedeki diğer mahallelerde de yapılması planlanıyor. Öte yandan Vatan Mahallesi'ndeki etkinliğe muhtar Dilek Teksoy da katılarak vatandaşlarla horon tepti.