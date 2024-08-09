Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde 12 günlük trafik kapatılacak - Son Dakika
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Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde 12 günlük trafik kapatılacak

Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, bugünden itibaren 12 gün süreyle 23.00-06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

09.08.2024 12:25
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Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, bugünden itibaren 12 gün süreyle 23.00-06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 kara yolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü'nde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

O-3 kara yolu Edirne yönünde "Viyadük genleşme derzi" yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00-06.00 saatleri arasında 12 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 kara yolu Aksaray yönünden gelerek Edirne yönüne gitmek isteyen sürücülerin, Kartaltepe-Yıldırım- Kocatepe çıkışından ayrılarak, Hal Kavşağı'ndan tekrar O-3 kara yoluna ve TEM Otoyolu'na ulaşabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması önerilmektedir. Vatandaşlarımızın trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünde 29 Haziran'da 10 günlük çalışma yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde 12 günlük trafik kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde 12 günlük trafik kapatılacak - Son Dakika
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