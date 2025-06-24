Bayrampaşa U14 Takımı İstanbul Şampiyonu

(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediye Spor Kulübü U14 Takımı, İstanbul Şampiyonu oldu. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Başarıları ile bizleri gururlandıran spor kulübümüzü tebrik ediyorum" dedi.
Bayrampaşa Belediye Spor Kulübü U14 Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan final maçında rakibini (Dev Adamlar Spor Kulübü) 54-46 mağlup ederek İstanbul Şampiyonu oldu.
Sporun Bayrampaşa'da bir yaşam biçimine dönüştüğünü belirten Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Şampiyonluk kupasını Bayrampaşa'ya getirerek bizlere büyük bir mutluluk yaşatan spor kulübümüzü tebrik ediyorum. Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
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