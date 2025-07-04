BBC'nin Belgeseli İptal Edildi

Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan ve İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınlamaktan vazgeçtiği belgeselin baş yapımcısı Ben de Pear, kurumu kendisini ve ekibini susturmaya çalışmakla suçladı.

BBC için "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeseli hazırlayan "Basement Films" adlı yapım şirketinin kurucusu ve eski Channel 4 Haberler Editörü de Pear, kurumun kendisini ve ekibini susturmak amacıyla "çifte gizlilik maddesi" içeren sözleşmeyi dayatmaya çalıştığını belirtti.

Ben de Pear, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda, "BBC yöneticilerinin bana defalarca imzalatmaya çalıştığı çifte gizlilik maddesine karşı çıktım ve imzalamayı reddettim." ifadesini kullandı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie'yi de eleştiren baş yapımcı de Pear, tüm kararların gazeteciler yerine Davie tarafından alındığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"O sadece bir halkla ilişkiler çalışanı. Açıkçası kendisinin veremeyeceği editöryal kararlar alıyor. BBC'nin birincil amacı televizyon haberleri ve güncel olaylardır ve eğer bu konuda başarısız oluyorsa, hangi diziyi yaptığı ya da hangi spor dalına yer verdiği önemli değil. Bir kurum olarak başarısız oluyor ve eğer bu konuda başarısız oluyorsa o zaman yeni bir yönetime ihtiyacı var."

BBC ise suçlamalara doğrudan yanıt vermezken, kurum kaynakları, yapım şirketinden sadece standart bir tanıtım izni maddesini imzalamasının istendiğini savundu.

BBC, belgeselin yayınını iptal etmişti

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle yayınını iptal ettiğini duyurmuştu.

BBC'nin belgeseli yayımlamayı reddetmesi üzerine Channel 4 kanalı belgeseli ekrana taşımıştı.

BBC, geçen şubatta, Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselini yayınladığı için de özür dilemişti.