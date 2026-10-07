BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi:
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "(Fon soruşturması) Gerçek yatırımcıların zararı elbette tazmin edilmelidir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmalarına ilişkin "Gerçek yatırımcıların zararı elbette tazmin edilmelidir." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, sözlerine, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ve fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden TRT Haber Düzce Temsilcisi Recep Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

Destici, son dönemde okullardaki saldırıların arttığını ve bunların çoğunlukla öğrenciler ve gençler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, sebeplerinin araştırılması ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. BBP Genel Başkanı Destici, "Okullarda güvenlik ve öğretmenlerimizin çalışma şartları mutlaka ama mutlaka iyileştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"Bu işte sorumlu olanlar kimse, sadece vurgunu yapanlar değil, sorumluluğu olanlar kimse, hangi kurum, hangi kurumun başkanı, yöneticileri ise onlar da en az vurgun yapanlar kadar mesuldür ve onlardan da hesabı sorulur. Gerçek yatırımcıların zararı elbette tazmin edilmelidir. Bu tazmin vurgunculardan ve vurguna göz yumanlardan tahsil edilerek, gerçek yatırımcının zararı tazmin edilmelidir."

Destici, Doğu Akdeniz'de şekillenen güvenlik ve işbirliği denklemine de değinerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 1 Ekim'de düzenlenen askeri geçitte ABD, İngiltere, Fransa ve Mısır'ın askeri unsurlarının yer aldığını belirtti.

Bölgedeki askeri ve savunma işbirliklerinin dikkati çekici olduğunu kaydeden Destici, "Mesele yalnızca bugün yaşanan gelişmeler değildir. Asıl mesele yarının güvenlik mimarisinin bugünden kuruluyor olmasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiFon SoruşturmasıGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy’a “Abla“ dedi Ünlü sanatçının cevabı olay oldu Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a "Abla" dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:30:47. #.0.2#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei