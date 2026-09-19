BBP Genel Başkanı Destici, esnafın kepengi kapanırsa mahallenin ışığı da söner dedi

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda esnafın milli ekonominin temel direği olduğunu belirterek, "Esnafın kepengi kapanırsa yalnızca bir iş yeri değil, mahallenin ışığı da söner" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından Ahilik Haftası dolayısıyla paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ahilik, ticaretin ahlakla, kazancın helalle, üretimin kardeşlikle buluşmasıdır. Esnafımız mahallenin hafızası, şehrin vicdanı ve milli ekonomimizin temel direğidir. Esnafın kepengi kapanırsa yalnızca bir iş yeri değil, mahallenin ışığı da söner. Kapısı, sofrası ve gönlü açık, gözü, dili ve beli bağlı olanların kurduğu medeniyet, biiznillah yeniden Ahilik ahlakıyla yükselecektir. Ahilik Haftası vesilesiyle Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ediyor, bütün esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli kazançlar diliyorum."