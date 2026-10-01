BBP Genel Başkanı Destici, fon krizinde sorumluların sessizliğini \'büyük suç\' saydı

(TBMM) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "fon krizi"ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Borsanın genel itibariyle çöküş halinde olduğunu görüyoruz. Bir an önce borsanın toparlanması gerekiyor. Burada bir sorulacak soru da şudur: Buraya gelene kadar sorumluluk makamındaki kişiler, kurumlar bu süreci izlemediler mi, bu süreci fark etmediler mi ya da fark edip de sessiz mi kaldılar? Sessiz kaldılarsa bu büyük bir suç, hatta suça iştirak gibi bir şey ama bir de fark etmedilerse bu da suç" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni yasama yılının açılış töreni öncesi TBMM bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici, fonda manipülasyonla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Bu yanlışın içinde kim bulunmuşsa, bu vurgunun içinde kim bulunmuşsa, siyasi partisine, siyasi konumuna, devlet nezdindeki bürokrasideki konumuna bakmadan hepsiyle ilgili hukuki işlemin yapılacağını ve bu vurgun sonucu elde etmiş oldukları paraların alınacağın ve kanunlara, yasalara uygun olarak olarak da işledikleri suçun karşılığını da hukuk önünde göreceklerini, daha doğrusu görmeleri gerektiğine inanıyorum.

Burada iki durum var bizim görebildiğimiz kadarıyla. Bir fon üzerinden yapılan vurgunlar var bir de borsada işlem gören şirketler üzerinden yapılan vurgunlar var. Bugün konuşulan daha çok çeşitli fonlar üzerinden yapılan vurgunlar var. Burada bir çıkar grubu oluştuğu, oluşturulduğu, çok net bir şekilde görülüyor.

"BORSAYI HEPTEN KÖTÜLEMEMEK LAZIM"

Benzer şeyleri aynı kazan içine atmamak lazım. Çünkü burada düzgünce iş gören borsada işlem gören firmalarımız, şirketler var. Yani onları da yıpratmamak lazım. Dürüst çalışanla, düzgün çalışanla; işlemlerini, yasalara, kurallara uygun olarak yapanlarla yapmayanları ayırt etmek, borsayı hepten kötülememek lazım ya da bütün borsada işlem gören şirketleri ya da fonları, aynı şekilde hareket ediyor gibi bir algı da oluşturmamak lazım. O zaman biz hem Türk ekonomisine zarar veririz hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarına zarar veririz hem de borsada işlem gören şirketlere zarar veririz hem de bu şirketlerde hisse sahibi olan hissedarlara zarar veririz ki şu anda, büyük çoğunlukla da onu görüyoruz.

"SÜRECİ GÖRÜP SESSİZ KALDILARSA BÜYÜK BİR SUÇ"

Bu fon vurgunundan sonra hemen hemen borsanın genel itibariyle çöküş halinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir an önce, borsanın toparlanması gerekiyor. Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması gerekiyor.

Ama tabii burada bir sorulacak soru da şudur: Buraya gelene kadar, sorumluluk makamındaki kişiler, kurumlar bu süreci izlemediler mi, bu süreci fark etmediler mi ya da fark edip de sessiz mi kaldılar? Sessiz kaldılarsa bu büyük bir suç, hatta suça iştirak gibi bir şey ama bir de fark etmedilerse bu da suç.

Burada da görevlerini tam olarak yerine getirmemiş oluyorlar. Dolayısıyla şu anda bütün bu, söylediğim konular, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla, takdirleriyle, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in de bu işin başında kararlı bir şekilde, diğer bütün mesela başta faili meçhuller olmak üzere, bütün suçlarla ilgili mücadelede ortaya koyduğu kararlılığı burada da koyduğunu görüyoruz."

"TÜRKİYE'NİN BU SÜRECİ ATLATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Destici, "Türkiye'nin bütün zorlukları atlattığı gibi burayı da atlatacağını düşündüğünü" bildirerek, "Burada, tabii ki dileğimiz, kim bu işe bulaşmışsa, kim bu işi organize etmişse, bile isteye kim bu işin içinde olmuşsa mutlaka hukuk önünde hesabını vermeli. Bir soygundur bu. Buradan kazandıkları paraların da mutlaka alınması lazım. Fonlara para yatıranların ya da borsada hisse alanların da zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini düşünüyorum. SPK'nın, Borsa İstanbul'un kendine has yasası, kanunu var. Dolayısıyla ben şu ana kadar yapılan işlemlerin bu yasaya, bu kanuna uygun yürütüldüğünü görüyorum" diye konuştu.

"ŞAHISLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTEMİYORUM"

Destici, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın partisindeki görevlerinden istifasına ilişkin sorusu üzerine, şahıslar üzerinden değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, Büyük Birlik Partisi olarak konuya ilkesel yaklaştıklarını söyledi.