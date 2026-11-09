BBP Genel Başkanı Destici, İzmir Aliağa'da patlamada ölen 16 işçi için taziye diledi - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, İzmir Aliağa'da patlamada ölen 16 işçi için taziye diledi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında 16 işçinin öldüğü, 13 işçinin yaralandığı patlamada taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Destici, enkaz altındaki işçilere sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Destici, patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesi ve 13 işçinin yaralanmasının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Destici, enkaz altında bulunan işçilere bir an önce sağ salim ulaşılmasını temenni ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına yaralanan ve faciadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabıhak milletimizi ve ülkemizi her türlü kaza, afet ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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