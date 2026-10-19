BBP Genel Başkanı Destici, İzzetbegoviç\'i vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle andı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde anarak, "Geride bıraktığı miras, vicdanı gücün önüne koyan, insan onurunu her şartta korumayı esas alan bütün nesiller için yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BBP Lideri Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnancı akıldan, siyaseti ahlaktan, mücadeleyi adalet ve insanlıktan ayırmayan; Bosna-Hersek'in bağımsızlığı ve halkının özgürlüğü için verdiği mücadeleyle tarihe geçen büyük devlet ve fikir adamı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 23. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aliya, yalnızca Bosna'nın bağımsızlık mücadelesine önderlik etmemiş; zulüm karşısında insan kalabilmenin, en ağır şartlarda dahi adaletten ve ahlaktan vazgeçmemenin unutulmaz bir örneğini vermiştir.

Onun düşünce ve mücadele hayatı, bize bir milletin yalnızca topraklarını değil, haysiyetini, inancını ve hürriyetini de savunmak zorunda olduğunu hatırlatmaktadır. Geride bıraktığı miras, vicdanı gücün önüne koyan, insan onurunu her şartta korumayı esas alan bütün nesiller için yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun. Yüzyıllardır Avrupa'nın göbeğinde her türlü zulüm, katliamlar ve soykırıma rağmen İslam'ın sancaktarlığını yapan Boşnak kardeşlerime selam olsun."