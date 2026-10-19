BBP Genel Başkanı Destici, İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BBP Genel Başkanı Destici, İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Destici, İzzetbegoviç\'i vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde sosyal medyadan andı. Destici, mirasın vicdanı gücün önüne koyan ve insan onurunu koruyan nesiller için yaşamaya devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde anarak, "Geride bıraktığı miras, vicdanı gücün önüne koyan, insan onurunu her şartta korumayı esas alan bütün nesiller için yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BBP Lideri Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnancı akıldan, siyaseti ahlaktan, mücadeleyi adalet ve insanlıktan ayırmayan; Bosna-Hersek'in bağımsızlığı ve halkının özgürlüğü için verdiği mücadeleyle tarihe geçen büyük devlet ve fikir adamı Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 23. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Aliya, yalnızca Bosna'nın bağımsızlık mücadelesine önderlik etmemiş; zulüm karşısında insan kalabilmenin, en ağır şartlarda dahi adaletten ve ahlaktan vazgeçmemenin unutulmaz bir örneğini vermiştir.

Onun düşünce ve mücadele hayatı, bize bir milletin yalnızca topraklarını değil, haysiyetini, inancını ve hürriyetini de savunmak zorunda olduğunu hatırlatmaktadır. Geride bıraktığı miras, vicdanı gücün önüne koyan, insan onurunu her şartta korumayı esas alan bütün nesiller için yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun. Yüzyıllardır Avrupa'nın göbeğinde her türlü zulüm, katliamlar ve soykırıma rağmen İslam'ın sancaktarlığını yapan Boşnak kardeşlerime selam olsun."

Kaynak: ANKA
Büyük Birlik PartisiAliya İzzetbegoviçPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
15:05
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:25
Asensio’nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:19:46. #.0.2#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, İzzetbegoviç'i vefatının 23. yıl dönümünde rahmetle andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei