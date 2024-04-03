BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Seçim sonuçları düzeltilebilir - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Seçim sonuçları düzeltilebilir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Seçim sonuçları düzeltilebilir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Genel seçimlere kadar önümüzde 4 yıllık bir süre vardır ve bu süre içerisinde tamir edilmesi gereken her şey tamir edilebilir, düzeltilmesi gereken her şey düzeltilebilir.

03.04.2024 23:32
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Genel seçimlere kadar önümüzde 4 yıllık bir süre vardır ve bu süre içerisinde tamir edilmesi gereken her şey tamir edilebilir, düzeltilmesi gereken her şey düzeltilebilir." dedi.

Destici, partisinin bir otelde düzenlendiği, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Van İl Seçim Kurulunun, DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesine yönelik kararının ardından çıkan olaylarla ilgili, eylem ve protestonun ötesinde bir kalkışmanın denendiğini ifade eden Destici, "Terör örgütünün uzantıları olması hasebiyle terör örgütü nasıl bir hadise çıkarmalarını istiyorsa o şekilde sokaklara inmişlerdir." ifadesini kullandı.

Destici, milletvekili ve belediye başkanlığı seçimlerinde aday olanların seçilme yeterliliklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Yargılama süreçlerinde ceza kesinleşmediği için maalesef aday olma imkanı veriliyor. Bence burada bir düzenlemeye ihtiyaç var. Terör suçlarından yargılananlar aday olamamalı, bunlar iyi hal kağıdı alamamalı ve müracaat dahi edememelidir. Ceza almış ama memnu hakların iadesine başvurmuş ve cezasını çektikten sonra, memnu haklarla ilgili süre tamamladıktan sonra adaylık hakkı kazanılıyor. Bizi hayrete düşüren, hem CHP cephesinden hem işte HÜDA PAR, TİP burada sanki demokratik bir hak elinden alınmış, sanki seçilme hakkına hukuken sahip ve mazbatası verilmemiş gibi bir hava oluşturuldu. Bu hava, başlayan bu olaylarla bugün Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mazbatayı bu PKK uzantısına verilmesi yönünde bir karar aldığını öğrendik. Bu karar bizim içimize sinmemiştir. Açıktan PKK'lı olan birisinin devlete, ülkeye, millete meydan okuyan bir eşkıyanın Van gibi kadim ve büyük bir şehrimize belediye başkanı olmasının yolu açılmıştır. Bu bizim içimizi sızlatmıştır ve bunu kabullenmiş değiliz."

Türkiye'nin seçimlerini sağlıklı şekilde yaptığını ifade eden Destici, Cumhur İttifakı'nın oylarında bir düşüş olduğunu ancak hala 3 partinin il genel meclisi ve belediye meclisi oylarının yüzde 42-43'ler civarında olduğunu aktardı.

Destici, "Biz kendi partimiz açısından baktığımızda, 2019 yerel seçimlerinde 5 ilçe, 5 de belde belediyesi kazanmıştık. Bu seçimlerde, Sivas Belediyesi, 15 ilçe, 7 belde ve İspir, Kozan, Gerede, Sinop Durağan, Iğdır Karakoyunlu, Aksaray Gülağaç buralarda da itiraz süreçleri devam etmektedir. Bunlar da şayet lehimize sonuçlanırsa Büyük Birlik Partisi, 30'a yakın yerde belediye başkanlığı kazanmış olacaktır." diye konuştu.

Seçim sonuçlarını etkileyen en önemli faktörün ekonomik gelişmeler olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Ama tek başına bu mudur? Yani seçim sonuçlarının tek başına ekonomi mi değiştirmiştir ya da etkili olmuştur? Hayır. Başka etkenler de vardır. Tabii ki bir yerel seçimdir ve bu yerel seçimlerde seçmenimiz, halkımız iktidara da hükümete de bir uyarıda bulunmuştur. Ama bu şu demek değildir, 'Her şey bitti. Artık iktidar gidiyor, Cumhur İttifakı kaybediyor, yeni bir başlangıç geliyor.' Çünkü genel seçimlere kadar önümüzde 4 yıllık bir süre vardır ve bu süre içerisinde tamir edilmesi gereken her şey tamir edilebilir, düzeltilmesi gereken her şey düzeltilebilir."

Destici, bir soru üzerine Fenerbahçe'nin Süper Kupa karşılaşmasına çıkması taraftarı olduğunu belirterek, "U19'la çıkacaksa hiç çıkmasın daha iyi. Çünkü karşı takım da tam kadro çıkarsa tarihi bir fark yiyebilirsin. O da aradan 30-40 sene geçtikten sonra kimse U19'u hatırlamaz. Maç kaç kaç bitti onu hatırlar. Dolayısıyla da Fenerbahçelilere böyle bir haksızlığı kimse yapmasın. Ben, Süper Kupa finaline de çıkmasını istiyorum, Türkiye Kupası'nda da devam etsin yoluna." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Seçim sonuçları düzeltilebilir - Son Dakika

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