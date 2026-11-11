BBP lideri Destici, fon soruşturmasında suçlulara en ağır cezayı istedi - Son Dakika
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BBP lideri Destici, fon soruşturmasında suçlulara en ağır cezayı istedi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmasında suçu bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Destici, sürecin kişisel ve siyasi hesaplaşma aracına dönüştürülmemesi uyarısında bulunarak yaşananların ülke ekonomisine zarar verdiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmasına ilişkin, "Bütün bu değerlendirmeler yapılırken de hiç kimse kişisel ve siyasi hırslara yenilmemeli. Bu süreç, kişisel, siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürülmemelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile Türkiye'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Destici, konferansın bugüne kadar düzenlenen en büyük Taraflar Konferansı olduğunu söyledi.

Destici, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesinde, yaşanan gelişmelerin ülke ekonomisine verdiği zarara dikkati çekerek, asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Suçu bulunanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getiren Destici, "Bütün bu değerlendirmeler yapılırken de hiç kimse kişisel ve siyasi hırslara yenilmemeli. Bu süreç, kişisel, siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürülmemelidir." dedi.

Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tüm şüphelerin giderileceğine ve dosyanın aydınlatılacağına inandığını ifade etti.

Parti olarak ilk günden itibaren davanın takipçisi ve tarafı olduklarını anımsatan Destici, "Bütün kışkırtmalara, saldırılara, provokatif eylemlere, hadsiz ve haksız ithamlara rağmen biz hep hukukun içinde kaldık. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu canından önce devletini, ülkesini ve milletini önceleyen bir liderdir. Bütün hedefimiz, çalışmamız ve gayretimiz, bu meselenin tüm şüpheler ortadan kaldırılarak aydınlatılması, hem ailelerin hem camiamızın hem milletimizin vicdanının tatmin olması, kimin kastı, kusuru varsa hak ettiği cezayı alması." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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