BBP'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından Başkanlık Divanı ve Genişletilmiş Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi. Partiden yapılan açıklamada, yeni yönetim kadrosunun görevine başladığı bildirildi.
Büyük Birlik Partisi'nde 13. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından Başkanlık Divanı ve Genişletilmiş Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi.
Partiden yapılan açıklamada, kurultay sonrası partinin gelecek dönem politikalarına yön verecek ve yönetim kademelerinde görev alacak isimlerin netleştiği bildirildi.
Açıklamada, Genel Başkanın liderliğinde yeni yönetim kadrosunun göreve başladığı belirtilerek, divan üyelerine başarı dileğinde bulunuldu.
Kurultay sonuçlarının partiye ve millete hayırlı olması temenni edildi.
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