Doğu Antiterör-2024 Tatbikatı Özbekistan'da Gerçekleşti

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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin istihbarat, güvenlik ve özel kuvvetlerinin katıldığı "Doğu Antiterör-2024" tatbikatı ilk defa Özbekistan'da gerçekleştirildi.

Özbekistan Devlet Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamaya göre, Taşkent yakınlarındaki askeri poligonda BDT ülkeleri istihbarat, güvenlik ve özel kuvvetlerinin düzenlediği "Doğu Antiterör-2024" ortak tatbikatı sona erdi.

Tatbikat senaryosuna göre, katılımcı ülkelerin istihbarat, güvenlik ve özel kuvvetleri, "terör saldırısı" düzenlemek isteyen silahlı çeteleri tespit edip etkisiz hale getirerek, sınır güvenliğini tehdit eden saldırı hazırlığındaki silahlı çetelere karşı operasyon yapma ile ilgili konuları işledi.

İki gün süren tatbikat kapsamında katılımcı ülkelerden gelen askerlerin yanı sıra askeri araç ve helikopter ile insansız hava araçları da kullanıldı.

Bu yıl 20'incisi düzenlenen ortak tatbikatın son etabını, katılımcı ülkelerin ilgili birimlerinden gelen üst düzey yetkililer birlikte izledi.???????