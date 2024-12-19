Bebeği Döverek Öldüren Anne ve Sevgilisi Yargılanıyor - Son Dakika
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Bebeği Döverek Öldüren Anne ve Sevgilisi Yargılanıyor

Antalya'da 1 yaşındaki bebeği öldüren anne ve partneri için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

19.12.2024 11:47
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 1 yaşındaki bebeği darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan anne ve birlikte yaşadığı kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan anne Aygül Ç'nin "altsoydan birini kasten öldürme", Ahmet Ö'nün ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden Aygül Ç, 1 yaşındaki bebeği Toprak'ı 18 Temmuz 2023'te Aksu Semt Polikliniği'ne götürmüş ve kanepeden düştükten sonra rahatsızlandığını söylemişti.

Vücudunda darptan kaynaklanan morluklar olduğu tespit edilen bebek, poliklinikteki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bebeğin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından gözaltına alınan Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bebeği Döverek Öldüren Anne ve Sevgilisi Yargılanıyor - Son Dakika

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