Bebek Arabasında Yılan Panik Yaratıdı - Son Dakika
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Bebek Arabasında Yılan Panik Yaratıdı

Bebek Arabasında Yılan Panik Yaratıdı
20.06.2026 17:52
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Şanlıurfa'da piknikte bebek arabasına giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı, aile panik yaşadı.

ŞANLIURFA'da mesire alanına bırakılan bebek arabasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Piknik yapmak için GAP 3'üncü etap bölgesindeki mesire alanına giden bir aile, bebek arabasını ağacın gölgesine bıraktı. Bu sırada bebeklerini kucaklarına alarak dolaşan aile, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bir yılanın, bebek arabasına girdiğini fark etti. Paniğe kapılan aile, çevredekilerden yardım isterken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı özel yakalama pensesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra ekipler, yılanı doğal yaşam alanına bırakıldı. İtfaiye ekipleri, yaz aylarında parklar, mesire alanları ve yeşil alanlarda yılan ve çeşitli haşerelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Bebek, Doğa, Son Dakika

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