Bebek İstismarı Davasında 5 Zanlı Tutuklu Kalacak - Son Dakika
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Bebek İstismarı Davasında 5 Zanlı Tutuklu Kalacak

Malkara'da 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismar iddiasıyla tutuklu 5 zanlının hali sürecek.

09.10.2024 19:46
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki kız bebeğin darbedilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin tutuklu bulunan 5 zanlının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Aralarında bebeğin annesinin de olduğu 5 şüphelinin tutukluluk hali Malkara Sulh Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Şüpheliler duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma sonunda hakimlik 5 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Olay

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Malkara, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek İstismarı Davasında 5 Zanlı Tutuklu Kalacak - Son Dakika

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