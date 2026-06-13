Bebek Ölümünde Gözaltı Kararı - Son Dakika
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Bebek Ölümünde Gözaltı Kararı

Bebek Ölümünde Gözaltı Kararı
13.06.2026 11:31
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Adalet Bakanı, 2010'daki bebek ölümü olayıyla ilgili şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümüne ilişkin, bebeği dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile kardeşi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır. İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır. 2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur. Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

'ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI'

Şüpheliler hakkında 'altsoyu kasten öldürme' suçundan adli işlem başlatıldığını aktaran Gürlek, "Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında 'altsoyu kasten öldürme' suçu kapsamında işlem başlatılmıştır. Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Akın Gürlek, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Gürlek, Güncel, Suç, Son Dakika

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