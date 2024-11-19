Bebek ve Annesi İstismardan Korundu, Devlet Himayesine Alındı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ordu'da bir kişinin kendi bebeğine istismarda bulunduğu ihbarı üzerine, bebek ve annesinin devlet himayesine alındığını açıkladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir anneanne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni doğan torununun babasının istismarına uğradığını öne sürdü. Anneannenin şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi, bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.