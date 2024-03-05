BEBKA, AR/VR/XR alanında eğitim platformu kuracak

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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), sağlık, eğitim ve üretim gibi çeşitli alanlarda artırılmış, sanal ve karma gerçeklik (AR/VR/XR) alanında 19 farklı teknoloji ve girişimcilik konulu eğitimleri içeren çevrim içi ücretsiz platform kuracak.

BEBKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren BEBKA, "Metaverse Akademi" adlı proje ile AR/VR/XR alanında 19 farklı teknoloji ve girişimcilik konulu eğitimleri içeren çevrim içi ücretsiz bir platform kurmaya hazırlanıyor.

Geleceğin teknolojileri konusunda gençlerin yetkinlik kazanmasına olanak sağlayacak Metaverse Akademi Projesi'nin tanıtımlarına başlandı.

Projenin açılış toplantısında konuşan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, teknolojinin kullanılarak daha iyi öğrenme metotlarının sunulduğu projenin, çevrimiçi açık öğrenme platformu kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Eğitimde geleceğin teknolojilerinin gücünden yararlanma misyonunu üstlendiklerini vurgulayan Bayram, "Kolektif çabalarımızın önemli başarılara ve gelecekte başka olası projelere kapı açacağından şüphem yok. Projemizden bahsederken iş birliğinin ve açık iletişimin önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Her birimiz masaya benzersiz bakış açıları ve uzmanlıklarımızı getiriyoruz. Ortak hedeflerimize ancak kolektif çabalarımızın sinerjisi sayesinde ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Bu projeyi, geleceğin teknolojilerini yakalamak, bölgedeki ve ülkedeki gençlerle sanayicilerin bu teknolojilerde rekabetçi olabilmesi amacıyla oluşturduklarını duyuran Bayram, şunları kaydetti:

"Ajansımız, proje ortaklarıyla mesleki eğitim, girişimcilik ve sanayiyi odağına alan bir proje tasarlamış, bu projeye 7 Avrupa Birliği ülkesinden ve Güney Afrika'dan 12 ortak dahil etmiştir. Projeyle Türkiye başta olmak üzere geleceğin teknolojileri konusunda gençlerimiz yetkinlik kazanacak, bu alanlarda nitelikli istihdamla birlikte başarılı girişimcilik örnekleri sergileyebilecektir."

Bayram, 1,33 milyon avroluk bütçeye sahip projenin 36 ay süreceğini sözlerine ekledi.