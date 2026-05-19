30. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu

19.05.2026 17:23  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30. Bedia Muvahhid Ödülü, 40. Genç Günler kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ödüle Şehir Tiyatroları sanatçıları Elif Verit ve Gizem Akkuş layık görüldü.

(İSTANBUL) - 30. Bedia Muvahhid Ödülü, 40. Genç Günler kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ödüle Şehir Tiyatroları sanatçıları Elif Verit ve Gizem Akkuş layık görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'nin 40. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 30. Bedia Muvahhid Ödülü, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Uğurtan Atakan yönetimindeki töreni Hümay Güldağ sundu. Törene Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem ve Berna Adıgüzel, Müdür Yardımcısı Berna Beyazkılınç Tezcan, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ile sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Ayşegül İşsever, Bedia Muvahhid'in yalnızca sahneye çıkan öncü bir kadın oyuncu değil, kadınların kamusal alanda kendi sesiyle var olabilmesinin de simgelerinden biri olduğunu vurguladı. İşsever, ödülün geçmişe saygı olduğu kadar geleceğe verilmiş bir söz anlamı taşıdığını belirterek genç kadın oyuncuları kutladı.

İşsever, teknolojinin, dijital dünyanın ve yapay zekanın hayatı dönüştürdüğü bir çağda sanatın insan kalabilmenin en güçlü alanlarından biri olduğunu söyledi. İşsever, "Sanat, insanın iç sesidir. ve o ses sustuğunda geriye sadece gürültü kalır" sözleriyle sanatın vazgeçilmezliğine dikkati çekti.

Törende usta oyuncu Ani İpekkaya da Bedia Muvahhid'e dair anılarını ve tiyatro yaşamından unutamadığı deneyimlerini izleyicilerle paylaştı. Ödül sahiplerinden Elif Verit, konuşmasında çocukluk hayallerinden söz ederek oyunculuğun kendisine birçok hayatı yaşama imkanı verdiğini ifade etti. Verit, "Daha olmak istediğim çok şey var. Sevgili yönetmen ve yönetmen adaylarıma ben buradayım" diyerek sahneye ve yeni rollere duyduğu heyecanı dile getirdi.

Gizem Akkuş ise tiyatroyla çocuk yaşta, annesinin kendisini Şehir Tiyatroları'nda oyun izlemeye götürmesiyle tanıştığını anlattı. 2014 yılında "Kerbela" oyunuyla Şehir Tiyatroları'na adım attığını hatırlatan Akkuş, ödülün kendisine o ilk heyecanı yeniden yaşattığını söyledi.

Bedia Muvahhid Ödül Töreni, Koro Şefi Gülsen Yavuzkal yönetimindeki Uluslararası Koral İstanbul konseriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Umut Akyürek’in “TikTok kapatılsın“ çıkışına Yeşim Salkım’dan destek Umut Akyürek'in "TikTok kapatılsın" çıkışına Yeşim Salkım'dan destek
Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Cenk Eren’den çok tartışılacak “çocuksuz uçuş“ önerisi Cenk Eren'den çok tartışılacak "çocuksuz uçuş" önerisi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 18:59:50. #.0.4#
SON DAKİKA: 30. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.