30. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) - 30. Bedia Muvahhid Ödülü, 40. Genç Günler kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ödüle Şehir Tiyatroları sanatçıları Elif Verit ve Gizem Akkuş layık görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'nin 40. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 30. Bedia Muvahhid Ödülü, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Uğurtan Atakan yönetimindeki töreni Hümay Güldağ sundu. Törene Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem ve Berna Adıgüzel, Müdür Yardımcısı Berna Beyazkılınç Tezcan, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak ile sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Ayşegül İşsever, Bedia Muvahhid'in yalnızca sahneye çıkan öncü bir kadın oyuncu değil, kadınların kamusal alanda kendi sesiyle var olabilmesinin de simgelerinden biri olduğunu vurguladı. İşsever, ödülün geçmişe saygı olduğu kadar geleceğe verilmiş bir söz anlamı taşıdığını belirterek genç kadın oyuncuları kutladı.

İşsever, teknolojinin, dijital dünyanın ve yapay zekanın hayatı dönüştürdüğü bir çağda sanatın insan kalabilmenin en güçlü alanlarından biri olduğunu söyledi. İşsever, "Sanat, insanın iç sesidir. ve o ses sustuğunda geriye sadece gürültü kalır" sözleriyle sanatın vazgeçilmezliğine dikkati çekti.

Törende usta oyuncu Ani İpekkaya da Bedia Muvahhid'e dair anılarını ve tiyatro yaşamından unutamadığı deneyimlerini izleyicilerle paylaştı. Ödül sahiplerinden Elif Verit, konuşmasında çocukluk hayallerinden söz ederek oyunculuğun kendisine birçok hayatı yaşama imkanı verdiğini ifade etti. Verit, "Daha olmak istediğim çok şey var. Sevgili yönetmen ve yönetmen adaylarıma ben buradayım" diyerek sahneye ve yeni rollere duyduğu heyecanı dile getirdi.

Gizem Akkuş ise tiyatroyla çocuk yaşta, annesinin kendisini Şehir Tiyatroları'nda oyun izlemeye götürmesiyle tanıştığını anlattı. 2014 yılında "Kerbela" oyunuyla Şehir Tiyatroları'na adım attığını hatırlatan Akkuş, ödülün kendisine o ilk heyecanı yeniden yaşattığını söyledi.

Bedia Muvahhid Ödül Töreni, Koro Şefi Gülsen Yavuzkal yönetimindeki Uluslararası Koral İstanbul konseriyle sona erdi.