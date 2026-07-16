Begona Gomez'in Pasaportu İade Edildi - Son Dakika
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Begona Gomez'in Pasaportu İade Edildi

16.07.2026 20:15
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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Gomez'in pasaportu iade edildi, yargılama devam ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in geçici olarak el konulan pasaportunun iadesine karar verilirken, hakkındaki yargılamanın devam edeceği bildirildi.

Madrid Mahkemesi, Başbakan'ın eşi Begona Gomez'in hakkındaki yargı süreciyle ilgili değişiklikler yaptı.

Mahkeme, Hakim Juan Carlos Peinado tarafından 4 ayrı iddiayla (nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla) suçlanan Begona Gomez'e yöneltilen suçlamalardan 2'sini düşürdü.

Gomez, sadece nüfuzunu kullanma ve kamu fonlarını kötüye kullanma suçlarından halk jürisi tarafından yargılanacak.

Mahkeme, daha önceden "kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir kararı alınarak, geçici olarak pasaportuna el konulan Gomez'in pasaportunun iade edilmesini de karara bağladı.

Gomez, pasaportuna el konulması nedeniyle 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde eşi Sanchez'e eşlik edememiş, ancak kızının Londra'daki mezuniyet törenine özel izinle katılmıştı.

Hükümet, Gomez'e desteğini sürdürüyor

Diğer yandan mahkeme kararını değerlendiren İspanya hükümeti, Gomez'in masumiyetini savunmayı sürdürdü.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, hükümet yetkililerinin "Begona Gomez, masumdur. Soruşturmayı bilen herkes, bunun sahte haberlere dayanan asılsız bir şikayetten kaynaklanan ve tek amacı, Başbakan'ın eşini zulmetmek olan siyasi bir dava olduğunu bilir." dediği belirtildi.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Güncel, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Begona Gomez'in Pasaportu İade Edildi - Son Dakika

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