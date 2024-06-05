Beijing'de düzenlenen Longtan Duanwu Festivali'nde ejderha teknesi yarışları yapıldı - Son Dakika
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Beijing'de düzenlenen Longtan Duanwu Festivali'nde ejderha teknesi yarışları yapıldı

Beijing'in Dongcheng Bölgesi'ndeki Longtan Park'ta düzenlenen ejderha teknesi yarışları, 2024 Longtan Duanwu Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Festival, ejderha teknesi yarışları ve sahne performansları gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Duanwu Festivali, antik Çinli şair Qu Yuan'ı anmak için her yıl Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde kutlanıyor.

05.06.2024 16:45
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BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Dongcheng Bölgesi'ndeki Longtan Park'ta düzenlenen ejderha teknesi yarışı görülüyor, 5 Haziran 2024.

Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen 2024 Longtan Duanwu Festivali, ejderha teknesi yarışları ve sahne performansları gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali, Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde, Savaşan Devletler Dönemi'nden (M.Ö. 475-221) antik Çinli şair Qu Yuan'ı anmak için kutlanıyor. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Festival, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

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