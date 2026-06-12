Beijing'de İnsan Hakları Forumu Başladı - Son Dakika
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Beijing'de İnsan Hakları Forumu Başladı

12.06.2026 17:02
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2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu, Beijing'de açıldı. 400'den fazla katılımcı var.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılış töreni, 11 Haziran 2026.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu, "Ortak Kalkınma, Ortak İnsan Hakları: Kalkınma Hakkı Bildirgesi'nin Kabulünün 40. Yıldönümü ve Küresel İnsan Hakları Yönetişiminde Yeni Bir Vizyon" temasıyla perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

İki günlük forum, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere 100'den fazla ülke ve uluslararası kuruluştan 400'ü aşkın katılımcıyı bir araya getirdi. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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