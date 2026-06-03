Beijing\'de Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- 2026 Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu salı günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Zirvede 56 ülke ve bölge ile 73 şehirden bir araya gelen temsilciler, kent turizminin dijitalleşme ve akıllı teknolojilerle gelişimini ele alırken, turizmdeki dönüşümün şehir yaşamına sunacağı katkıları ele aldı.