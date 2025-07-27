Beijing'de Şiddetli Yağışlar 3000 Kişiyi Tahliye Etti

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Miyun banliyö bölgesinde 3.000'den fazla kişi tahliye edildi.

Miyun'daki meteoroloji gözlemevi, cumartesi günü saat 21.06'da şiddetli yağmur nedeniyle alarm seviyesini kırmızıya yükseltti. Kırmızı, Çin'de dört aşamalı renk kodlu hava durumu uyarı sisteminde en yüksek seviye.

Aşırı hava koşulları Miyun'da 12 ana yolun kapatılmasına neden olurken, 7'si daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Etkilenen tüm köylerle iletişim yeniden kurulurken, pazar günü saat 05.00 itibarıyla 149 köyde toplam 3.065 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Tahliye ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

Hava tahminlerine göre Miyun'da pazar günü yağışlar devam edecek. Yağışların pazartesi günü biraz hafiflemesi beklenirken, bölgenin dağlık alanları için sağanak yağış riski devam edecek.