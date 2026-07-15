Beijing\'de Yeni Dev Panda Tesisi Açıldı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni dev panda tesisi çarşamba günü açıldı.

13.000 metrekarelik bir alana yayılan tesis, dört kapalı bölüm, beş hayvan barınağı ve beş açık hava etkinlik alanıyla dev pandalara çok daha konforlu bir yaşam alanı sunuyor. An itibarıyla 10 dev pandaya ev sahipliği yapan hayvanat bahçesindeki pandaların yarısı, yeni tesise taşınmış durumda.