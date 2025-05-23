Beijing İnisiyatifi ile Küresel İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- 2025 Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi'nde bir araya gelen küresel iş ve ticaret liderleri, küresel büyümeyi ve ortak refahı desteklemek üzere dijital çağda daha fazla işbirliği çağrısıyla Beijing İnisiyatifi'ni başlattı.

Beijing İnisiyatifi, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını korumak için akıllı dijital işbirliği sisteminin oluşturulması ve açık ve adil bir inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi için dijital teknolojilerin getirilerinin paylaşılmasını hedefliyor.

İnisiyatif çerçevesinde akıllı dijital teknolojilerin güç verdiği bir küresel tedarik zinciri işbirliği platformu oluşturulması, yapay zeka ve dijital altyapı alanlarında gelişmiş bağlantı imkanlarının artırılması, dijital ve yapay zeka teknolojilerinin reel ekonomiyi güçlendirmede kullanılması ve sanayi ve tedarik zincirlerinde uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

İnisiyatif kapsamında daha açık ve sorunsuz küresel ticaret ve yatırımı teşvik etmek için akıllı dijital çağın sunduğu yeni avantajlardan yararlanma ve dijital teknolojilerin yeşil, düşük karbonlu kalkınmaya geçişi desteklemede kullanılmasını güçlendirme çabaları artırılacak.

İnisiyatifle sınır ötesi elektronik ticaret, dijital ticaret ve hizmet ticareti gibi yükselen ticaret biçimlerinin geliştirilmesi teşvik edilirken, tüm ekonomilerin dijitalleşmenin faydalarından tam anlamıyla yararlanmasının sağlanması amaçlanıyor.

İnsanların refahını artırmak için yapay zekanın sağlıklı gelişimini destekleyen inisiyatif, küresel iş dünyasında daha derin işbirliğini ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin ev sahipliğinde dört yıldır düzenlenen Küresel Ticaret ve Yatırım Teşvik Zirvesi, küresel iş dünyasında diyalog, karşılıklı güven ve işbirliği için önemli bir kurumsal platform haline dönüşüyor.

Bu yılki zirve, dijital zeka çağını kucaklama ve ortak kalkınma için birlikte çalışma temalarına odaklanıyor.

Zirveye hükümet departmanları, uluslararası kuruluşlar, ticaret odaları, dernekler, ticareti teşvik organları ve işletmelerden 800'ün üzerinde temsilci katıldı.