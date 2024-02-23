BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023 yılında 2013 seviyesine göre yüzde 90 artarak 10,4 trilyon yuana (yaklaşık 1,46 trilyon ABD doları) ulaştı.
Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin entegrasyonundan sorumlu Beijing ofisinin müdür yardımcısı olan Liu Bozheng, Perşembe günü basın toplantısında, başkentle ilişkili olmayan mekanizmaları başka yerlere taşıyan Beijing'in, son 10 yıllık dönemde 3.000'in üzerinde imalat şirketini kapattığını ve yaklaşık 1.000 pazar ve lojistik merkezini kapattığını ya da güncellediğini söyledi.
Liu, yüksek kaliteli büyümenin göstergesi olarak kentte teknoloji, ticaret, kültür ve bilgi gibi üst düzey sektörlerdeki yeni işletmelerin oranının, 2013'te yüzde 40,7 iken 2023'te yüzde 66,1'e yükseldiğini kaydetti.
Son 10 yıllık dönemde Beijing'deki ulusal yüksek teknoloji sanayi kalkınma bölgesi olan Zhongguancun'daki işletmeler, Tianjin ve Hebei'de 10.000'in üzerinde şube açtı.
Öte yandan Beijing'deki işletmeler, komşu iki bölgeye 2,3 trilyon yuan tutarıyla 49.000 yatırım yaptı.
Entegrasyonun hız kazanmasıyla bölgede bağlantısallığı artırmak üzere daha fazla demiryolu ve karayolu inşa edildi.
Verilere göre halihazırda Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinde 2013 yılına göre yüzde 30'un üzerinde artışla 11.000 kilometrenin üzerinde demiryolu hattı ve 2013 yılına göre yüzde 40'ın üzerinde artışla yaklaşık 11.000 kilometre karayolu bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesi GSYİH'sı 2023'te %90 Arttı - Son Dakika
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