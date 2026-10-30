Beijing Xicheng\'deki Zhenwu Tapınağı 2026\'da kültür ve sanat merkezine dönüştürüldü

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Tarihi yapıların özgün dokuları korunarak modern kent yaşamına kazandırılması, tüm dünyada ortak bir sorun olarak öne çıkıyor. Türkiye'de de özellikle İstanbul'da Osmanlı döneminden kalan ve yakın tarihe ait çok sayıda yapının yeniden canlandırılması gündemde yer alıyor.

Çin'in başkenti Beijing'de tarihi yapıların korunması ve bu yapılara yeniden işlev kazandırılması konusunda elde edilen deneyimlerin, özellikle küçük ölçekli ve çok işlevli uygulamalarıyla Türkiye için örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.

Beijing'in Xicheng bölgesindeki tarihi Taoist Zhenwu Tapınağı, restorasyon çalışmalarının ardından 2026 yılında Zhenwu Kültür ve Sanat Merkezi adıyla ziyarete açıldı. Özgün mimarisini koruyan yapı, günümüzde çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Dijital ve yapay zeka destekli sergileme yöntemleriyle de yapıya yeni bir işlev kazandırılıyor.