Bekçi, çiğ köfte parçası nefes borusuna kaçan kızı kurtardı - Son Dakika
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Bekçi, çiğ köfte parçası nefes borusuna kaçan kızı kurtardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çarşı ve mahalle bekçisi Özkan Topsakal, çiğ köfte yiyen 13 yaşındaki kızın nefes borusuna yiyecek kaçması üzerine Heimlich manevrası yaparak kızı kurtardı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıdı.

04.06.2024 11:29
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çarşı ve mahalle Bekçisi Özkan Topsakal, nefes borusuna çiğ köfte parçası kaçan 13 yaşındaki kızı Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir çiğ köftecide meydana geldi. Çiğ köfte yiyen kızın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bu sırada caddede devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinden Özkan Topsakal, dükkana girip Heimlich manevrası yaparak çiğ köfte parçasını çıkardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bekçi, çiğ köfte parçası nefes borusuna kaçan kızı kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bekçi, çiğ köfte parçası nefes borusuna kaçan kızı kurtardı - Son Dakika
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