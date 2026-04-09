Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Koşulları ve Görev Esasları Değişti

İçişleri Bakanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları ile kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenirken, personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve emniyet gereklilikleri gibi durumlarda valinin onayı ile bu süre en fazla 56 saate kadar artırılabilecek. Fazla çalışılan süreler, durumun ortadan kalkmasıyla istirahat süresine eklenecek.

Günlük çalışma saatleri, güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlendi. Ancak olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık gibi durumlarda Bakanın onayı ile bu zaman dilimi dışında da çalıştırılmaları mümkün olacak. Yaya devriye görevlerinde, bekçilerin en az iki kişi olması, tabancaların kılıflarında bulunması ve tehlikeli anlarda ele alınması gibi kurallar belirlendi.

Bekçiler, görev bölgelerindeki konut, işyeri ve araçların güvenliğini sağlamak, kamu bina ve tesislerinin korumasını yapmak, kabahat fiillerini önlemek ve genel kolluğa bildirmekle yükümlü kılındı. Ayrıca, şüpheli durumlarda kişiler üzerinde el ile dıştan kontrol yapabilme yetkisi verildi, ancak üst ve araç araması yapılamayacak. Bekçiler, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak şekilde görevlendirilecek. Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi ve hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.